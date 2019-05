In Moskau entsteht gerade Wiens Staatsoper

Im Park Zaryadye in Moskau entsteht ein Modell der Wiener Staatsoper. Von Donnerstag bis Samstag werden dort bei freiem Eintritt Opern- und Ballettvorführungen gezeigt. Zwei davon werden LIVE von der Wiener Staatsoper übertragen.

Geburtstagsmatinee wird LIVE auch in Wien übertragen

Am 25. Mai 1869 wurde das Haus am Ring mit Mozarts Don Giovanni feierlich eröffnet. Die Wiener Staatsoper begeht das Jubiläum am 25.5.2019 mit einem Festakt - einer Geburtstagsmatinee, die mehrfach live übertragen wird: auf Facebook und auf der Staatsopern-Homepage als live Streaming.



Am EU-Wahltag: Großes Jubiläumskonzert am Herbert-von-Karajan-Platz

Am 26.5.2019, am tag der EU-Wahl, folgt ein Jubiläumskonzert am Herbert-von-Karajan-Platz. Der öffentliche Raum rund um die Oper wird ab 20.30 Uhr von Sängerinnen und Sängern des Ensembles, Gästen, dem Wiener Staatsballett, dem Staatsopernorchester und vielen weiteren Künstlern auf unkonventionelle Weise bespielt. Das Konzert ist für alle Besucher frei zugänglich, die Ringstraße wird gesperrt. Für alle, die nicht vor Ort sein können: Live-Fernsehübertragung auf ORF III und ARTE.

