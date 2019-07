In Wien wird es 2050 so heiß wie jetzt in Skopje

Laut einem Bericht des "Guardian"müssen sich viele europäische Städte auf viel heißere Sommer als bisher einstellen. So wird es in London 2050 so heiß sein, wie derzeit in Barcelona. Die Temperaturen in Wien werden um 7,6 Grad steigen. Dann wird es im heißesten Sommermonat so warm sein, wie derzeit in Skopje (Nord-Mazedonien).

Rund 80 Städte weltweit betroffen



Laut dem "Guardian" sind rund 80 Prozent der großen Städte weltweit von den Veränderungen betroffen. Die Forscher legten bei den Berechnungen einen Anstieg der Durchschnittstemperatur um 2 Grad Celsius zugrunde.





(kla)