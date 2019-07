Du wirfst regelmäßig Essen weg? Dann lies das

Jährlich schmeißt jede Wienerin und jeder Wiener rund 40 Kilogramm genießbare Lebensmittel weg. Das entspricht österreichweit rund 157.000 Tonnen an vermeidbaren Lebensmitteln, die jährlich im Müll landen.

Um diese Verschwendung zu stoppen, widmet sich der gemeinnützige Verein Mut neben der Obdachlosenhilfe auch verstärkt dem Thema Lebensmittelrettung und Lebensmittelverteilung. Pro Monat werden vom Verein Mut bereits 1.600 kg gerettete Lebensmittel verteilt. Aufklärungsarbeit spielt dazu eine immer größere Rolle.

Teilnehmer lernen noch genießbares zu erkennen

Beim Lebensmittel Infotag, der am 27. Juli ab 11 Uhr im im begrünten Innenhof des Verein Mut in der Rechten Wienzeile 37 (Wieden) stattfindet, werden wichtige Fakten zur Lebensmittelverschwendung und -Rettung anschaulich vermittelt. Mit allen Sinnen können die Besucher die Lebensmittel testen und sich davon überzeugen, dass auch abgelaufene Waren oftmals noch absolut genießbar sind.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Veranstaltung findet unter freiem Himmel und daher nur bei Schönwetter statt. Auf die Besucher wartet ein kleiner gratis "Lebensmittelladen", dazu gibt es selbstgemachte Biolimonaden und Bio-Eislutscher gratis und so lange der Vorrat reicht.

Alle Informationen zum Infotag gibt es online hier.

Über den Verein Mut

Der wohltätige Verein MUT (steht für Mensch, Umwelt, Tier) wurde 2005 gegründet und will einen Beitrag zum sozialen Gefüge in Wien leisten. Das Team unterstützt Bedürftige im Alltag und in Notsituationen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Obdachlosenhilfe mit dem Projekt "Yes We Care", die Familien-Häuser als Notschlafstellen, die Lebensmittelrettung und -Verteilung sowie der Veranstaltungsraum open space beim Naschmarkt.

Der Verein ist wirtschaftlich und politisch unabhängig und finanziert sich hauptsächlich aus Spendengeldern, überwiegend von Privatspendern.

