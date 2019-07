Jeder vierte Wiener verbringt Urlaub zuhause

Zuhause ist es doch am Schönsten. Das zeigte eine aktuelle Umfrage von markam research im Auftrag der Wiener Wirtschaftskammer. Mehr als die Hälfte der Wiener macht Urlaub im eigenen Land, ein Viertel macht Urlaub in Wien. Ein Drittel hat eine Urlaubsreise in Europa geplant, jeder Zehnte entscheidet sich für eine Fernreise.





Im Sommer: Oh, so schön ist Wien!

Im Sommer bietet Wien, eine der lebenswertesten Städten, viel: Die Frage, warum man da das Ferne suchen sollte, wirkt berechtigt. Sommerkinos und Filmfestivals in Parks und auf Dächern - vom Rathausplatz bis zum Volx-Wanderkino, Musikfestivals - wie das Popfestival am Karlsplatz, das internationale Tanzfestival Impulstanz, die 3500 Schanigärten, die den Wienern das Leben versüßen und natürlich das Erholungsgebiet rund um die blaue Donau, das Meer der Wiener. Lediglich für jeden zehnten Wiener ist der Satz: "Oh so schön ist Panama", korrekt. Sie suchen nämlich das Ferne und wählen einen Urlaub in einem weit entfernten Land, außerhalb von Balkonien und Europa.

183 Millionen investieren die Wiener Urlauber in Wien

Die Wirtschaftskammer schreibt in ihrer aktuellen Aussendung, dass die Wiener Wirtschaft natürlich von den Wien-Urlaubern profitiert: 183 Mio. Euro investieren sie während der Sommermonate in die Freizeitgestaltung. Rund drei Viertel geben an, dass sie im Sommer häufiger in Lokale gehen, weil es Schanigärten gibt. Dieses Jahr wurde auch das Restaurant Jussi von einer Fachjury mit dem WK-W Branchenpreis "Schönster Schanigarten Wiens" im Bereich "Klassischer Schanigarten" ausgezeichnet.







Welche Freizeitaktivitäten lieben Wiener im Sommer?

1 Durch die Stadt spazieren: 61 Prozent

2 Essen gehen, Restaurantbesuche (54 Prozent)

3 Freibad und Wandern in Wien (je 37 Prozent)

4 Sport im Freien (51 Prozent)

5 Kino (32 Prozent)

6 Shoppen/Einkaufen und Konzertbesuche (je 31 Prozent)

7 Ausgehen/Party (27 Prozent)

8 Museum (26 Prozent)

9 Theater/Oper (23 Prozent)





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(no)