Junge Frauen rauben Mann nach Zigarettenkauf aus

Bei den mutmaßlichen Täterinnen handelte es sich um eine 19-jährige Österreicherin und eine 23-jährige Serbin. Sie legten sich am Sonntag kurz vor Mitternacht zuerst in der Johann-Laufner-Gasse in Wien-Floridsdorf auf die Lauer.

Umfrage Haben Sie schon einmal einen Raubüberfall miterlebt? Ja, ich wurde schon selbst überfallen.

Ich war schon als unbeteiligter Zeuge dabei.

Ich habe nur den folgenden Polizeieinsatz mitbekommen.

Nein, noch nie.

Als ein 18-Jähriger dort an einem Automaten Zigaretten kaufte, bedrohte das Duo ihn mit dem Messer und forderte die Herausgabe von seinen zuvor gekauften Zigaretten. Als dieser den beiden Frauen die Zigaretten aushändigte, flüchteten die beiden Beschuldigten.

Der 18-Jährige ging nach Hause und verständigte die Polizei. Im Zuge der Fahndung kam es zu einem weiteren Einsatz im Bereich der Brünner Straße. Auch hier versuchten die beiden Frauen zwei 17-Jährige auszurauben. Die beiden Beschuldigten konnten hier jedoch angehalten und in weiterer Folge festgenommen werden.

(rfi)