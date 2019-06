KH Nord ging um Mitternacht in Betrieb

Um 00.01 Uhr in der Nacht auf Montag erfolgte der Startschuss für das KH Nord in Floridsdorf. Die Notaufnahme wurde ab Mitternacht von den Rettungsautos angesteuert. Die erste reguläre Patientin wird um 8 Uhr erwartet. Die Frau unterzieht sich einer Endoskopie.

In den vergangenen Tagen und Wochen ist eifrig gesiedelt worden. Das ganze Krankenhaus Floridsdorf ist zwischen 27. Mai und 3. Juni ins KH Nord umgezogen. Es folgen noch einige "kleine Premieren": Am 10. Juni nimmt die ehemalige Semmelweis Frauenklinik den Betrieb im KH Nord auf, am 11. Juni das Orthopädische Krankenhaus Gersthof und am 24. Juni die Herzchirurgie aus dem KH Hietzing.

Alle Abteilungen übersiedeln ohne Patienten, Möbel und Geräte ins KH Nord. 2.000 Mitarbeiter kümmern sich dort um die Patienten. Seit Anfang April lief bereits ein Testbetrieb.



