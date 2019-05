Kartendieb schlich sich in Luxus-Restaurant ein

Betuchte Touristen und die Wiener High Society lassen sich hier beispielsweise das "Kameel-Menü" um 94 Euro (Jakobsmuschel, Spargelsuppe, Zander, Steak, Lavendel Panna Cotta) schmecken.

Umfrage Wurden Sie schon einmal Opfer eines Diebstahls? Ja, leider schon mehrfach.

Ja, einmal.

Nein, zum Glück nicht.

Ich selbst nicht, aber ich weiß, dass Freunde schon Opfer wurden.

Das will ich lieber nicht sagen.

Kreditkarte entwendet

Am 25. Februar mischte sich ein Dieb unter die Gäste. Der Mann dürfte zuerst ein Opfer ausspioniert haben. In einem unbeobachteten Moment stahl er dem Gast dann die Kreditkarte aus der Jackentasche. Das Opfer bemerkte den Diebstahl zuerst nicht.

Der Verdächtige konnte ungestört Bargeld an Bankomaten abheben. Wie er an den Code kam, ist unklar. Der Schaden ist laut den Ermittlern "sehr hoch", es dürfte sich um über tausend Euro handeln. Wer kennt den Verdächtigen? Hinweise an die Polizei: ☎ 31 310-9921810



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)