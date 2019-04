alleine im Waschraum 24. April 2019 05:31; Akt: 23.04.2019 22:12 Print

Kindergarten soll Knirpse eingesperrt haben

Schwere Vorwürfe gegen einen Betriebskindergarten in Meidling. In der von "Kinder in Wien" betriebenen Einrichtung soll laut "Presse" Unfassbares passiert sein.