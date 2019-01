Arbeit mit Knie-Prothese 17. Januar 2019 05:30; Akt: 16.01.2019 21:44 Print

Knie-OP: Wienerin soll trotz Schmerzen arbeiten

von C. Ziechert - Am 29. März 2018 wurde Anna W. (39) in einem Wiener Spital eine Knie-Prothese implantiert. Seitdem leidet die ehemalige Verkäuferin an starken Schmerzen. Laut PVA ist sie trotzdem arbeitsfähig.