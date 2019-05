La Folle: "Schockieren, Sarkasmus, Selbstironie"

Die 32-jährige Wienerin Katie La Folle heißt ursprünglich Katrin Immervoll. Nicht ihr Name war für Sie der Auslöser, den Weg als Kabarettistin einzuschlagen, sondern ein Clown. Nach ihrer Musical-Ausbildung am Wiener Konservatorium verschlug es sie nach Paris. Dort tanzte sie als Showgirl auf einer Bühne namens Nouvelle Eve, ähnlich wie dem Moulin Rouge, und fand dort dank einem Clown ihre Passion für Humor. Im Gespräch mit "Heute" gibt sie einen Einblick in die Welt einer Kabarettistin und gibt Tipps zu mehr Ausgelassenheit.

"Heute": Du warst ein Showgirl in Paris und hast eine Musical-Ausbildung. Warum bist du beim Kabarett gelandet?

Katie La Folle: Ich wollte immer etwas Eigenes machen und nicht der dritte Baum von rechts sein. Kabarett hat alles vereint, was ich konnte. Und ein bisschen blödeln, das wollte ich auch!“

Was ist der Fokus in deinem Kabarettprogramm?

"Lebenskrisen, Erste-Welt Probleme, und äußerst klischeehaft sich selbst finden.“

Woher nimmst du deine Inspiration für dein Programm?

"Mein sechzigjähriges Ich sagt: Die schönsten Geschichten schreibt das Leben. Aus dem Alltag, Situationen von den Freunden, Begegnungen mit Menschen – vor allem in Wien ist da sehr viel Lustiges dabei. Wir sind alle gestresst und haben zu viele Möglichkeiten. So viele Möglichkeiten, auch in der Liebe, und im Endeffekt bleiben wir dennoch alleine. Und um uns selbst zu finden, müssen wir dann alle nach Indien, oder irgend woanders hin."

Was ist für dich der Sinn von Humor?

"Humor ist ein sehr leichter Umgang mit Themen. Humor ist etwas Beschwingtes, etwas Ironisches.

Es bedeutet etwas leicht nehmen und die Absurdität in den Dingen zu sehen, einfach alles entspannter sehen. Humor ist essentiell und absolut lebensnotwendig."

Gibt es einen Unterschied zwischen dem Humor von Frauen und Männern?

"Die Stellung von der Frau in der Gesellschaft spielt hier eine Rolle: Frauen mussten nicht lustig sein. Das typisch weibliche Bild in der Gesellschaft ist sehr klischeehaft. Wir wurden in eine Ecke gedrängt. Das 'Aufstehen der Frauen', auch humoristisch gesehen, hat sich erst entwickelt. Bei Shakespeare sind beispielsweise die Männer in Frauenkleidung auf der Bühne gestanden. Es gibt zwar Ausnahmen, aber, dass wir Frauen gleichwertig gestellt sind, im Leben oder auf der Bühne, ist noch nicht lange der Fall."

Fühlst du dich als Frau benachteiligt?

"Nicht mehr. Es kommt darauf an, wo man spielt. Hier muss man oft mit unterschiedlichen Herausforderungen kämpfen.

Manche kommen noch nicht mit der direkten Art des Humors zurecht. Es gibt derbe und blumige Kabarettistinnen und das Publikum muss sich an manche Sachen erst gewöhnen."

Welche Tipps für einen humorvollen Alltag kannst du geben?

"Nicht zu viel nachdenken. Das hilft, nicht alles so ernst nehmen. Das macht das Leben sehr viel einfacher. Probieren Sie es einfach, etwas Unerwartetes zu tun, trauen sie sich! Humor kann niemandem schaden, denke ich."

Welche drei Tipps hast du für unsere Leser?

"Es muss nicht unbedingt Witze reißen sein: Sarkasmus im Umgang mit anderen, Selbstironie und vor allem Schockieren!"

Über was machst du dich sonst noch lustig in deinem Programm?

"Tinder-Dates, Fastenkuren und Selbsthilfebücher."

Zum Beispiel?

"Ich habe meiner Freundin gesagt, ich mache ein Fastenkur und habe mir gleich das passende Selbsthilfebuch gekauft - Erfaste dein Du und dein Ich wird satt. Sie sagte mir: 'Vor dem Fasten musst du unbedingt einen Einlauf machen.' Und ich habe gleich einen Lauf im Prater eingelegt."

Noch ein Witz zum Abschluss?

"Was ist grün und schwimmt nervös im Glas herum? Ein Stressig-Gurkerl!"

Katie La Folle ist am 5. Juni im Theater am Alsergrund zu sehen und zu hören. Mehr Info hier.

