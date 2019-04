Verkohlte Leiche in Auto auf Baustelle gefunden

Auf einer Baustelle in der Nordbahnstraße in Wien-Leopoldstadt wurde Dienstagfrüh gegen 6.00 Uhr ein toter Mann in einem Auto gefunden. Die genaue Todesursache ist vorerst allerdings noch unklar, berichtet der "Kurier".

Bauarbeiter bemerkten das in Brand stehende Auto. Nach dem Löschen fanden sie darin die Leiche eines 65-jährigen Mannes. Laut Polizei gibt es bisher keine Anzeichen eines Fremdverschudens.

Wahrscheinlich Unfall mit Zigarette

Am wahrscheinlichsten ist ein Unfall: Der Mann dürfte wohl in alkoholisiertem Zustand mit einer brennende Zigarette eingeschlafen sein, so der derzeitige Ermittlungsstand.

Die Brandermittler des Landeskriminalamts Wien haben die Ermittlungen übernommen. Zuvor wurde Gerüchte über einen Mordfall im Internet verbreitet.

Unklar ist, ob der Autofahrer Mitarbeiter einer Subfirma der Baustelle ist. Am Fundort wird gerade ein Hotel und ein Studentenheim gebaut.



