Ludwig will Life Ball doch fortführen

Mitte Mai wurde das offizielle Aus für den Life Ball verkündet. Weil die Finanzierung künftiger Veranstaltungen nicht gewährleistet sei, würde der Ball 2019 zum letzten Mal stattfinden, hieß es damals.

Umfrage Waren Sie schon einmal am Life Ball? Ja, ich war schon im Rathaus, es war faszinierend!

Nein, das interessiert mich nicht.

Ich bin jedes Jahr draußen am Rathausplatz und feiere dort mit.

Mir ist das Spektakel egal.

Will sich für eine Fortsetzung des Life Balls einsetzen: Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (Bild: Denise Auer) Will sich für eine Fortsetzung des Life Balls einsetzen: Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (Bild: Denise Auer)

Doch nun keimt wieder Hoffnung auf, dass das Szene-Event doch fortgeführt werden könnte. Während einer Debatte im Wiener Gemeinderat sagte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), dass er sich sehr um die Fortführung bemühen werde, "weil das Anliegen nach wie vor ein wichtiges und unterstützenswertes ist".

Gespräche in den nächsten Tagen

Ludwig kündigte Gespräche mit Life-Ball-Veranstalter Gery Keszler für die kommenden Tage an. Die Stadt Wien werde den Ball zwar nicht veranstalten, wie ein Sprecher Ludwigs der APA mitteilte, sei aber für eine Zusammenarbeit mit Keszler bereit.

Die Stadt Wien unterstützte die Veranstaltung bereits in den vergangenen Jahren mit einem Betrag von 900.000 Euro. Ludwig hob die Bedeutung des Life Balls hervor, der sich auch auf den Tourismus positiv ausgewirkt habe.

Life Ball "passt zu Wien"

Im Gemeinderat wurde das Thema präsent, weil die Neos eine Anfrage an den Bürgermeister gestellt hatten. Dieser würdigte Wien als weltoffene Stadt und stellte klar, dass der Life Ball gut zu Wien passen würde.

Ob und vor allen Dingen in welcher Form der Life Ball fortgeführt werden könnte, steht in den Sternen. Für Ludwig ist es jedenfalls erstrebenswert, dass es den Ball, wenn auch in etwas abgeänderter Form, auch künftig geben wird.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mr)