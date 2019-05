"Life Ball wird immer in meinem Herzen bleiben"

Da immer mehr Sponsoren abspringen, wird der Life Ball 2019 wohl der letzte seiner Art sein - "Heute" berichtete exklusiv.

Umfrage Waren Sie schon einmal am Life Ball? Ja, ich war schon im Rathaus, es war faszinierend!

Nein, das interessiert mich nicht.

Ich bin jedes Jahr draußen am Rathausplatz und feiere dort mit.

Mir ist das Spektakel egal.

Das Event stand im Zeichen der Toleranz, des Bewusstseins für AIDS und versuchte, gegen Stigmatisierung anzukämpfen.

Eine Künstlerin, die sich offenkundig besonders mit der Veranstaltung identifizieren kann, ist Conchita Wurst. Sie trat bereits mehrmals selbst live am Wiener Rathausplatz auf.

Auf Twitter tat sie nun ihre Trauer über das Aus des Balls kund:

"Danke dir, Life Ball, für die 26 Jahre, in denen du für ein wichtiges Thema Bewusstsein geschaffen und Geld gesammelt hast, in denen du nötige Projekte weltweit unterstützt hast, für das Weisen des Wegs hin zu Destigmatisierung und dafür, dass du immer das Leben gefeiert hast. Dieses wunderbare Charity-Event wird für immer in meinem Herzen bleiben."

Die Bilder des Tages >>>

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rfr)