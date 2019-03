Lokalaugenschein in der Rotenturmstraße

Rund 40% Einbußungen durch die Baustelle auf der Rotenturmstraße schätzen Mitarbeiter und Besitzer der Geschäfte auf der Rotenturmstraße. Derzeit werden Röhren und Leitungen gewechselt (Gas, Wasser, Strom), Einbauten werden erneuert und saniert. Der Lärmpegel ist hoch. Ab Montag, den 1.April soll die gesamte Rotenturmstraße für die Durchfahrt gesperrt werden, eine Zufahrt zu Garagen bleibe jedoch möglich. Man befindet sich auf dem Weg zur Begegnungszone. Das Projekt von Vize-Bürgermeisterin Maria Vassilakou (Grüne) sorgt, wie auch bereits der Umbau der Mariahilferstraße vor rund drei Jahren für ähnliche Diskussionen. Die neue Begegnungszone sieht 16 neue Bäume, zwei Brunnen, mehr Sitzmöglichkeiten und neue Schanigärten vor. Was laut den Aussagen der Menschen stimmt, ist dass einige vor Ort nicht in die Entscheidungen miteinbezogen wurden. „Heute“ hat den Stimmen der Rotenturmstraße ein Ohr geschenkt:



Mauro Zanoni (40) von Zanoni & Zanoni (Lugeck 7)

Das Eisgeschäft Zanoni & Zanoni gibt es seit 1996. Die Leitungen werden derzeit inmitten seines Gastgartens gewechselt. Ein großer Graben ziert den Garten seines Eisparadieses. Er wurde über diese Änderungen rechtzeitig informiert und habe sich auch immer selbst über die Entwicklungen der Straße informiert, so der Besitzer Mauro Zanoni. Er sieht die Situation mit Gelassenheit: „Wir können nichts machen. Diese Arbeiten müssen getan werden und diesen Sommer wird es eben so sein. Dafür werden die nachfolgenden Saisonen wieder besser!“

Elif Dag (30) von Hungry Guy (Rabensteig 1):

Das Pita-Lokal Hungry Guy ist seit rund einem Jahr in der Innenstadt zu finden. Vor allem punktet der kleine Schanigarten. Es ist ein beliebter Boxen-Stopp bei den israelischen Falafelbrötchen für arbeitenden Menschen rundherum. „Es ist so laut hier, kaum jemand will hier reinkommen. Unser Schanigarten ist nicht benutzbar und unsere Kundschaft, die normalerweise in der Mittagspause kommt, meidet uns jetzt!“

Marion Buchter (47) von Parfümerie Anton (Rotenturmstrasse 16-18):

Noble Parfums und Makeup im Luxussektor verkauft die Parfümerie Anton. Direkt vor dem Glaseingang sind freigeschaufelte Löcher, Bagger fahren auf und ab. Die Filialleitung Marion Buchter meint dazu: „Wir spüren diese Baustelle. Die Touristen und die Laufkundschaft weicht nun aus, Stammkunden lassen sich jedoch nicht von der Baustelle abhalten. Durch die Baustelle müssen wir unsere Tür immer geschlossen halten. Wir müssen nun durch dieses dreiviertel Jahr durch und danach wird es hoffentlich besser.“

Christoph Scharrer von Grandits für Men (Rotenturmstraße 10)

Trendige Luxus-Herrenmode bietet dieses Geschäft an. Das Klientel dieses Geschäfts will weder Staub noch Lärm sagt Filialleiter Christoph Scharrer: „Die Kunden werden durch diesen Lärm sehr gestört. Wir können die Verluste noch nicht einschätzen, aber natürlich Stammkunden kommen in so einer Situation nicht gerne zu uns. Wir wünschen uns, dass es rasch fertig sein wird und dann eine umso schönere Straße sein wird.“ Er betont, dass sie über die weiteren Schritte der Veränderungen informiert wurden – durch Informationsveranstaltungen - Einsprüche wurden jedoch kaum angenommen.



Artur Ferseck (75) von Würstelstand Artur

Ihn trifft es, nach eigenen Aussagen, am Schlimmsten auf der Rotenturmstraße. Er selbst hatte von seinen Nachbarn, dem Geschäft Bärenland gegenüber erfahren, dass sein Würstelstand um 20 Meter „verschoben“ werden soll. Sein Würstelstand, welcher seit 41 Jahren am selben Platz verweilt, soll einem Springbrunnen Platz machen. Vor zehn Tagen hatte er ein Gespräch mit dem Magistrat 28. Nun wartet er auf den Bescheid, wie es weitergeht. Fakt ist, er muss am 31.5. schließen. Seine Beschwerde: „Man sagte mir, dass mein Würstelstand die Luftigkeit und den Blick zum Springbrunnen störe.“

Bis 15. November 2019 - rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft - soll die Rotenturmstraße neugestaltet werden. Der Baubereich umfasst die komplette Rotenturmstraße inklusive Teile der Ertlgasse, des Lichtenstegs, des Lugecks, des Fleischmartks und des Rabensteigs. In den Innenhöfen der Häuser sind Informationszettel über die Neugestaltung der Rotenturmstraße zu lesen. Bis zu 60.000 Passanten sind an stark besuchten Tagen auf der Rotenturmstraße unterwegs. Kosten wird die neue Begegnungszone 11,1 Mio. Euro. Nach dem Umbau soll es in der Rotenturmstraße mehr Platz zum Flanieren geben, auch die Schanigärtenbereiche werden neu gestaltet.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(no)