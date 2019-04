MQ freut sich über 4,5 Millionen Besucher

Im Jahr 2018 besuchten insgesamt 4,5 Millionen Menschen das Wiener MuseumsQuartier (MQ). Als Dankeschön verschenkt es im Rahmen des "MQ Frühlingserwachen" nun 450 Gratis-Tickets an seine Besucher.

Umfrage Gehen Sie gerne ins MuseumsQuartier? Ja, immer wieder.

Ja, aber selten.

Nein, ich komme leider nicht dazu.

Nein, ich mag es dort nicht.

"Für mich war immer wichtig, dass das MuseumsQuartier nicht nur eines der bedeutendsten Kunstareale ist, sondern auch ein Ort der Begegnung, an dem Menschen zusammenkommen und an dem ein Austausch und ein Dialog stattfindet. Die 4,5 Millionen BesucherInnen im vergangenen Jahr zeigen, dass das tatsächlich so ist", sagt MQ-Direktor Christian Strasser.

Gemeinsam mit der Geschäftsführerin des Architekturzentrums Wien, das ebenfalls im MQ "beheimatet" ist und weiteren Kollegen, vergibt er am 10. April ab 17 Uhr Tickets für Architekturzentrum Wien, Kunsthalle Wien, mumok und Leopold Museum an insgesamt 450 Gäste.

Weitere Pläne

Am Vorplatz des MQ wird der bespielbare Skulpturenpark "MQ Amore" wiedereröffnet. Er will die 1950er Jahre aufleben lassen. Die Eröffnung startet ab 15 Uhr, um 17 Uhr gibt es ein Show-Turnier in Kooperation mit dem Wiener Bahnengolf Verband.

Auch auf Live-Musik dürfen sich die Besucher freuen: "Für ein stimmungsvolles Rahmenprogramm sorgt um 19 Uhr ein Konzert von 'Slörfcäts': Die vierköpfige Wiener Band in der Besetzung mit Geige, zwei Gitarren, einem Kontrabass und Gesang kramt in der Puppenkiste und lässt die kolossalsten Souvenirs aus den süßen goldenen Zeiten der akustischen Swingmusik charmant-elegant von der Bühne rollen", heißt es in der Programmaussendung.

Weiters startet auch die MQ Boulebahn im Hof 8 in die Sommersaison. Weniger Sportliche können im "Plattenzirkus" schmökern - vor allem Vinylliebhaber sollen hier auf ihre Kosten kommen.

Nicht fehlen dürfen selbstverständlich auch die beliebten Sitzmöbel, die liebevoll Enzies genannt werden. Diesmal werden insgesamt 63 Exemplare in der Farbe "Sonnenuntergang" aufgestellt.

Alle Facts auf einen Blick

Was?: "Frühlingserwachen" mit Gratis-Ticketverteilung im MQ Wien

Wo? Museumsplastz 1, 1070 Wien

Wann? 10. April ab 17 Uhr

Alle weiteren Infos finden Sie hier.

Die Bilder des Tages >>>

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rfr)