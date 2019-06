Männer fliegen bei Messer-Streit durch Glaswand

Zwei Männer saßen am Freitag gegen 15 Uhr in einem Lokal in Ottakring, als sie anfingen heftigst miteinander zu streiten. Der Ältere hatte nicht vor klein beizugeben und zog plötzlich ein Butterfly-Messer.

Doch bei der Messer-Attacke auf seinen 23-jährigen Kontrahenten kam es zu einem Gerangel und beide Streithähne flogen dabei durch die Glaswand des Lokals.

Sowohl der 27-jährige Österreicher, als auch der 23-jährige Türke erlitten Schnittverletzungen und mussten von der Wiener Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Beschuldigte wurde anschließend von der Polizei festgenommen.

(zdz)