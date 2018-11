Mann (21) mischt sich bei Polizei ein und verletzt sie

Die Polizei teilt am Samstag mit, dass bei einem Einsatz in Favoriten am 09. November ein Beamter verletzt wurde. Er erlitt Verletzungen an beiden Knien und konnte seinen Dienst nicht weiter verrichten. Für ihn ging es stattdessen ins Krankenhaus.

Wie kam es dazu?

Die Polizisten waren eigentlich vor Ort, um einer am Boden liegenden Frau zu helfen. Sie sprachen sie an, doch sofort kam ein 21-jähriger Mann (österreichischer Staatsbürger) und beschimpfte die Beamten.

Er ballte die Hände zu Fäusten und wurde auch nach mehrfacher Abmahnung nicht ruhiger. Die Polizisten beschlossen, ihn festzunehmen. Dabei wehrte er sich heftig und schlug auf die Beamten ein.

Einer der Polizisten wurde wie bereits erwähnt verletzt, abgesehen davon scheint es keine Verletzten zu geben.

