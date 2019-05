Mann drohte am Flughafen Wien mit Bombe

Ein Stockerauer wollte unbedingt seinen Flug erwischen. Doch weil er in einen Stau am Weg zum Flughafen Wien geriet, stand er vor einem geschlossenen Gate. Dann rief er beim Airport an und drohte laut einem "Krone"-Bericht mit einer Bombe. Wo der Sprengstoff aber genau platziert wurde, sagte er nicht.

Also machte sich die Exekutive sofort mit einem "stillen" Alarm sofort auf die Suche nach der vermeintlichen Bombe. Finden konnten die Beamten mit ihren Spürhunden allerdings nichts. Letztendlich gaben die Polizisten und die Security Entwarnung.

Nun wurde laut "Krone" der Drohanrufer ausgeforscht. Offenbar hatte der Mann mit seinem Firmentelefon angerufen, weil er den Flug noch rechtzeitig erwischen wollte.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(zdz)