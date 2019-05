2 Jahre nach Tat: Wiener Polizei stellt Vergewaltiger

Eine damals 44-Jährige wurde im Mai 2017 in der Geibelgasse in Wien Rudolfsheim-Fünfhaus vergewaltigt. Die Frau trug teils lebensgefährliche Verletzungen davon und musste noch mehrere Tage in einem Krankenhaus verbringen.

Auf Grund der Spurenauswertung konnte die Tat nun einem 31-jährigen Österreicher zugeordnet werden, wie die Polizei in einer Aussendung mitteilt. Der Verdächtige wurde am gestrigen Freitag durch Beamte des Landeskriminalamts Wien festgenommen. Der mutmaßliche Täter zeigte sich in seiner ersten Einvernahme geständig.

(mr)