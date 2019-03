Gast wollte Lokal nicht verlassen - Elektroschock

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es gegen 00.00 Uhr in einem Lokal auf der Erdbergstraße in Landstraße zu einer dramatischen Szene.

Die Polizei war verständigt worden, weil ein Mann (29) in einem Lokal randalierte. Als die Beamten am Tatort ankamen, forderten sie den jungen Mann auf, das Lokal zu verlassen.

Dieser weigerte sich jedoch vehement. Er zeigte sich äußerst aggressiv und versuchte, einem Beamten einen Faustschlag zu verpassen.

In weiterer Folge konnte er sich mehrmals durch Tritte und Boxhiebe aus dem Griff der Polizisten befreien. Als die Beamten schließlich zum Pfefferspray griffen, geriet der mutmaßliche Randalierer jedoch nur noch mehr in Rage.

Schließlich mussten Beamte der WEGA zur Durchsetzung der Festnahme den Elektro-Schocker (Taser) einsetzen. Der 29-jährige österreichische Staatsbürger befindet sich in Haft.

