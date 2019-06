51-Jähriger sticht in Park auf Bekannten ein

Mit einem Messerstich im Oberkörper schleppte sich am späten Donnerstagnachmittag ein 41-Jähriger in die Polizeiinspektion Purkytgasse. Ein Bekannter habe im Zuge eines Streits im Inzersdorfer Schubertpark, direkt um die Ecke, ein Messer gezückt und zugestochen.

Während das Opfer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde, leiteten die Polizisten die Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter ein.

Auf Grund der Personsbeschreibung konnte der Verdächtige, ein 51-jähriger Österreicher, in der Nähe seiner Wohnadresse in Wien-Hietzing festgenommen werden. Hintergründe zum Motiv sind derzeit noch nicht bekannt, wie die Landespolizeidirektion Wien am Freitag mitteilt.

Drei Messer-Vorfälle an einem Tag

Am selben Tag gab es noch zwei weitere, ähnliche Vorfälle in Wien: In Floridsdorf durchstach ein 55-Jähriger seinem Nachbarn im Streit mit einem 30-cm-Küchenmesser die Hand und ein Kebab-Mann in der Innenstadt, bedrohte seinen Vorgesetzten mit einem Klappmesser in der Hand mit dem Umbringen.

