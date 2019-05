Metall-Rolle fiel auf Auto – Wiener (37) erschlagen

Tragischer Unfall am Donnerstag bei Požarevac in Serbien, rund 80 Kilometer östlich von Belgrad: Auf einer Landstraße löste sich plötzlich eine neun Tonnen schwere Metall-Rolle von einem Lkw und stürzte auf den Renault eines Wieners (37). Dieser war laut serbischen Medien gerade unterwegs zu seinem Bruder.

Das Auto wurde komplett zerstört. Die Rettung brachte den Mann in das Krankenhaus von Kragujevac, dort erlag er aber wenig später seinen schweren Verletzungen. Der Lastwagenfahrer ist in Haft, er hatte die schwere Rolle angeblich nicht richtig am Lkw gesichert. Im Renault des Wieners wurden Geschenke für seinen Bruder und dessen Kinder gefunden. Das Opfer hinterlässt eine erst sieben Jahre alte Tochter.

