Michael (24): "Konnte schon die Lichter sehen"

Michael B. (24) war am Dienstagabend gegen 19 Uhr auf dem Heimweg, als er aus der U4 heraus sah, wie ein Mann auf dem Bahnsteig in Richtung Hütteldorf eine Frau mit Faustschlägen attackierte. Er zögerte nicht lange und sprang aus der U-Bahn. "Ich habe gar nicht nachgedacht, bin einfach dazwischen gegangen", erzählt B. gegenüber "Heute".

Angreifer versucht auch Helfer zu attackieren

Auf dem Bahnsteig versuchte er das streitende Pärchen auseinander zu ziehen. Damit zog er den Zorn des etwa 40-jährigen und offensichtlich betrunkenen Angreifers auf sich, der Michael anschrie: "Das ist meine Frau und ich kann mit ihr machen, was ich will". Als der Mann dann versuchte auch Michael anzugreifen, reagierte wieder keiner der Umstehenden.

Schließlich gelang es Michael die Situation etwas zu beruhigen. "Das Paar ging Richtung Ausgang Pilgramgasse und ich wollte wieder in die U-Bahn steigen", erzählt der couragierte Wiener. Doch plötzlich stürzte der Mann auf die Gleise.

U-Bahn nur noch eine Minute entfernt

Wieder haben alle anderen Anwesenden nur zugesehen. Nicht so Michael B., der sofort reagierte: "Ich bin gleich hingelaufen. Laut der Minutenanzeige war der nächste Zug nur noch eine Minute entfernt. Als ich versuchte den Mann von den Gleisen zu ziehen, konnte ich schon die Lichter der U-Bahn sehen", schildert B. die dramatischen Ereignisse.

Erst als dann plötzlich auch die Frau auf den Gleisen war, wurden auch die anderen Wartenden in der U-Bahnstation aktiv. Mit vereinten Kräften gelang es das Pärchen von den Gleisen zu ziehen. Danach hätte sich das Paar weinend umarmt und sei gemeinsam in Richtung Pilgramgasse weggegangen, erzählt Michael. "Ich bin froh, dass es gut ausging. Dass die Leute aber nur so dastehen und zusehen, ist schon schlimm", ist der U-Bahn-Held erschüttert.

Polizei und Wiener Linien bestätigen Vorfall

Bei den Wiener Linien ging um 18.34 Uhr die Meldung ein, dass in der Station Pilgramgasse der Notstopp aktiviert wurde. Sie loben Michaels rasches Eingreifen "er hat alles richtig gemacht". Für alle anderen Fahrgäste haben Sie den Rat, im Notfall immer zuerst den Notstopp oder die Notrufstelle zu betätigen. Aber: "Springen Sie niemals auf die Gleise nach. Durch die Stromschienen besteht akute Lebensgefahr".

Auch der Polizei Wien ist der Vorfall bekannt, sie wurden wegen des Streits gerufen. Als die Beamten vor Ort eintrafen, war das Pärchen aber schon wieder weg.

Die Wiener Linien appellieren: "Bitte niemals auf die Gleise"



(Bild: Wiener Linien/Helmer)

Die richtigen Handlungsanweisungen bei Notfälle in der U-Bahn können Sie im Blog der Wiener Linien online nachlesen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren: