Mutter mehrmals bedroht, 15-Jähriger zeigt Vater an

Ein 15-jähriger Bursch meldete sich am Freitagabend um kurz vor 21 Uhr auf der Polizeiinspektion Sibeliusstraße in Favoriten und gab dort an, dass sein Vater (45) in die Wohnung seiner Mutter (42) in der Vivaldigasse eingedrungen war. Er habe die Tür gewaltsam aufgedrückt und die Frau mit dem Umbringen bedroht, sollte sie die Beziehung zu ihm nicht fortsetzen wollen.

Nachdem der 15-Jährige den Beamten die Situation schilderte, begaben sich diese umgehend zur Wohnung. Sie nahmen den Mann, der sich im Bett liegend unter einer Decke zu verstecken versuchte, fest.

In weiterer Folge stellte sich heraus, dass sich der 45-Jährige schon am 22. April gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschafft und dabei seine Ex-Frau am Oberschenkel verletzt hatte. Auch dieser Vorfall wurde nun zur Anzeige gebracht.

Darüber hinaus wurde er wegen schwerer Nötigung und Hausfriedensbruchs angezeigt.

Trotz Betretungsverbots zweimal in der Wohnung

Es war dies nicht der erste Vorfall häuslicher Gewalt innerhalb der Familie, wie die Landespolizeidirektion Wien in einer Aussendung am Samstag schildert. So lag gegen den Verdächtigen bereits eine einstweilige Verfügung vor.

Nach einem Vorfall am 10. Jänner wurde gegen den Familienvater ein Betretungsverbot für die Wohnung ausgesprochen. Gegen den 45-Jährigen lag eine Anzeige wegen fortgesetzter Gewaltausübung vor.



(ek)