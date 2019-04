Mutter nach OP im Koma: Versicherung lenkte ein!

Der Pensionistin war in einem Krankenhaus in Zell am See (Sbg.) nach einer OP eine falsche Dosis Schmerzmittel verabreicht worden. Die Frau stürzte und erlitt eine Gehirnblutung – "Heute" berichtete.

Kostendeckung

Gerd G. will nun Klage gegen die Klinik einbringen, seine Rechtsschutzversicherung wollte zuerst nicht die gesamten Kosten abdecken. Nach dem "Heute"-Bericht gab es eine Einigung.

Gerd G.: "Die NÖ Versicherung übernimmt die von mir gewünschte Kostendeckung. Ich bin sehr happy."

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(pet)