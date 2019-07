Nach sexueller Belästigung mit Pefferspray gebändigt

Während einer Party in der Nacht auf Samstag soll ein 41-jähriger Mann gegen 3.30 Uhr eine Frau am Universitätsring in Wien sexuell belästigt haben. Drei Begleiter der Frau griffen schützend ein und wollten den Verdächtigen zur Rede stellen.

Der Tatverdächtige soll allerdings sofort auf die Begleiter eingeschlagen und anschließend die Flucht ergriffen haben. Alarmierte Beamte konnten den 41-Jährigen noch an der Einsatzadresse wahrnehmen und wollten ihn anhalten.

Der Tatverdächtige verhielt sich allerdings äußerst aggressiv gegenüber den Beamten und versuchte weiterhin zu flüchten. Um das Verhalten des Mannes zu beenden, mussten die Polizisten Pfefferspray einsetzen. Er wurde festgenommen und mehrfach angezeigt.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rfi)