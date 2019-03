Neos fordern eigene Ambulanz für Gewaltopfer

Angesichts der Häufung von Frauenmorden in den letzten Monaten fordert die Frauensprecherin der Wiener Neos Bettina Emmerling die Einrichtung einer Gewaltambulanz. In der heutigen Sitzung des Wiener Gemeinderates bringen die Neos einen entsprechenden Antrag an.

"Wir brauchen in Wien eine sogenannte Gewaltambulanz, an die sich Betroffene rund um die Uhr wenden können und wo sie sowohl psychologisch als auch ärztlich und juristisch betreut werden", betont Emmerling.

"Betroffene müssen möglichst rasch untersucht werden"



Bislang müssten Gewaltopfer den Weg zum Amtsarzt oder in eine Ambulanz oftmals alleine bewerkstelligen. Die Betroffenen müssten so rasch als möglich rechtsmedizinisch untersucht werden, um Spuren von Gewaltverbrechen insbesondere bei häuslicher Gewalt, wo Verletzungen schnell wieder "verblassen", zu dokumentieren. Hier müsse dringend ein besseres Angebot geschaffen werden. "Derzeit wird die überwiegende Zahl der Anzeigen wegen Gewalt eingestellt und Gewalttaten somit nicht sanktioniert – das ist ein verheerendes Signal an die Opfer und an die Gesellschaft", unterstrich Emmerling.

Expertin sieht Erweiterung als sinnvoll an

Unterstützung für den Vorschlag kommt von der Geschäftsführerin der "Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie" Rosa Logar. "Es wäre sehr wichtig, das Angebot für Gewaltopfer zu erweitern. Eine Gewaltambulanz, in der mithilfe von Rechtsmedizinern Beweise der Gewalttaten dokumentiert werden, würde für Betroffene eine wesentliche Verbesserung bringen, da etwaige spätere Gerichtsverfahren eine weitaus höhere Chance auf Erfolg hätten", so Logar.

