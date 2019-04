Neuer Digital-Wegweiser durch das "Rote Wien"

Passend zum Gedenkjahr startete die Stadt Wien nun eine neue Homepage, die einen Überblick über die Zeit des "Roten Wien" von 1919 bis 1934 gibt. Die interaktive Webseite soll gleichzeitig Wegweiser für die zahlreichen Aktivitäten und Veranstaltungen rund um das Jubiläumsjahr "100 Jahre Rotes Wien" und insbesondere für die "Tage des Roten Wien" am 4. und 5. Mai 2019 sein.

Thematisiert werden neben den kommunalen Wohnbauten auch die Errichtung und der Ausbau von Gesundheits- und Sporteinrichtungen oder die erstmalige Betrachtung von Kindergärten als Bildungseinrichtung.

Interaktive Zeitliste führt durch "Rotes Wien"

Auf der Webseite zeigt eine Zeitleiste die wichtigsten Meilensteine des "Roten Wien". Beginnend von der ersten freien Gemeinderatswahl 1919, dem Start des ambitionierten Wohnbauprogramms, der Einführung des Säuglingspakets, Bildungsreformen bis hin zu den Februarkämpfen und der Machtergreifung des Austrofaschismus.

Außerdem bietet die Seite einen interaktiven Stadtplan mit allen relevanten Standorten des Roten Wien, vom Rathaus über den Karl-Marx-Hof in Heiligenstadt bis zum Kongressbad in Ottakring. Zu jedem Karten-Eintrag gibt es allerhand Wissenswertes, Informationen und historische Fakten zu Gebäuden und Einrichtungen.

Programm anlässlich der "Tage des Roten Wien"

An den "Tagen des Roten Wien" am 4. und 5. Mai 2019 wird die Homepage außerdem zum interaktiven Guide und lädt zum Entdecken des "Roten Wien" ein. An den zwei Tagen öffnen 15 Institutionen und Gebäude, die in der Zeit des "Roten Wien" entstanden sind, ihre Tore und präsentieren ihre Geschichte und Gegenwart. Für Besucher gibt es kostenlose geführte Touren und einen Blick hinter die Kulissen der Bauten und Einrichtungen aus der Ära, die heute noch die Stadt prägen. Die Anmeldungen für die Touren kann online direkt auf der Homepage erfolgen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lok)