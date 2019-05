Neuer Vizerektor für Digitalisierung ernannt

Der Universitätsrat der Universität Wien hat diesen Freitag auf Vorschlag des Rektors und nach Anhörung des Senats ein neues Rektorat für die Funktionsperiode vom 1. Oktober 2019 bis 30. September 2023 gewählt. Das bisherige Rektorat, bestehend aus Rektor Heinz W. Engl, sowie den VizerektorInnen Regina Hitzenberger, Christa Schnabl und Jean-Robert Tyran, wird um ein neues Mitglied erweitert: Ronald Maier wird neuer Vizerektor für Digitalisierung und Wissenstransfer.

Das Rektorat der Universität Wien wird für die kommende Funktionsperiode (Oktober 2019 - September 2023) um ein neues Mitglied erweitert: Ronald Maier von der Wirtschaftsinformatik der #univie wird neuer Vizerektor für #Digitalisierung und Wissenstransfer. https://t.co/HcSyCmaUyR — Universität Wien (@univienna) 27. Mai 2019

Mit der Entscheidung für ein neues Rektorat mit dem zusätzlichen Schwerpunkt "Digitalisierung" hat der Universitätsrat die Weichen für die Führung der Universität Wien in den nächsten Jahren gestellt, hält die Vorsitzende des Universitätsrats, Eva Nowotny, fest:

"Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit Rektor Engl, dem bewährten Vizerektorenteam und auf das Zusammenwirken mit dem neuen Vizerektor für Digitalisierung und Wissenstransfer".

Rektor Heinz W. Engl blickt der neuen Funktionsperiode ebenfalls sehr positiv entgegen.

"Mit der Bestellung von Ronald Maier, bislang Professor für Wirtschaftsinformatik an der Universität Innsbruck, ist es gelungen, einen hervorragend qualifizierten Experten in das bestehende erfolgreiche Rektoratsteam aufzunehmen. Durch diese Ergänzung ist die Universität Wien hervorragend auf die hochschulpolitischen Herausforderungen der Zukunft vorbereitet", erklärt Heinz W. Engl.

Über Heinz W. Engl

Heinz W. Engl ist seit 2011 Rektor der Universität Wien. Seit 2003 ist er wirkliches Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und war bis 2011 Direktor des Johann Radon Institutes for Computational and Applied Mathematics (RICAM). 1977 hat Heinz W. Engl sein Doktorat als Dr. techn. sub auspiciis praesidentis verliehen bekommen, und 1988 wurde er zum ordentlichen Professor für Industriemathematik in Linz ernannt. Für seine Forschungen in den Bereichen der Angewandten Mathematik erhielt Heinz W. Engl zahlreiche Preise, etwa den Pioneer Prize des International Committee for Industrial and Applied Mathematics, eine Ehrenprofessur der Fudan University Shanghai und das Ehrendoktorat der Universität Saarbrücken.

Über Ronald Maier

Ronald Maier wird ab 1. Oktober 2019 Vizerektor für Digitalisierung und Wissenstransfer an der Universität Wien. Er war zuletzt Professor für Wirtschaftsinformatik und leitete seit 2008 das Institut für Wirtschaftsinformatik, Produktionswissenschaft und Logistik an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck. Er studierte Wirtschaftsinformatik an der Johannes-Kepler-Universität Linz und promovierte 1996 an der WHU – Otto Beisheim School of Management in Koblenz. Nach einem Aufenthalt am Terry College of Business an der University of Georgia in Athens (USA) habilitierte er sich 2001 an der Universität Regensburg. Von 2002 bis 2007 leitete er den Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

