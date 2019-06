Oh Schreck, das Dach vom Parlament ist weg!

Die Sanierung des Parlaments geht in die nächste Phase. Nun wurde mit der Öffnung des Daches begonnen.Das Originaldach wurde von Hansen in Anlehnung an ein römisch antikes Dach mit sogenannten Mönchs- und Nonnenziegeln nachgebildet. 1945 fast zur Gänze durch Bombentreffer zerstört, wurde es in den Folgejahren als Flickwerk wieder repariert.

Zahlen und Fakten zur Sanierung

- 55.000 m2 Netto-Geschoßflächen werden saniert

- 40.000 m2 Böden werden abgebrochen und inkl. Elektroninstallationen neu verlegt

- 740 Fenster werden thermisch saniert

- Rund 600 Türen werden saniert, ca. 200 den Brandschutzanforderungen gerecht adaptiert

- 500 Luster / Leuchten wurden demontiert, gereinigt und wieder montiert



In den kommenden Monaten stehen rund 8.000 Quadratmeter zur Erneuerung an. Die erforderlichen Arbeitsschritte sind durchaus komplex: zunächst müssen in Teilbereichen, wo neue Dachöffnungen geschaffen werden, die darunterliegenden Räume vor Bewitterung gesichert werden, erst danach erfolgen Abbruch und Neukonstruktion von Beton- und Stahlträgern. In einem letzten Schritt wird die derzeitige Dachhaut vollständig abgetragen und das neue Blechdach montiert.

Derzeit sind 240 Menschen auf der Baustelle beschäftigt. In Spitzenzeiten werden es über 550 sein. Bis Sommer 2021 wird das historische Gebäude am Ring umgebaut und technisch auf den neuesten Stand gebracht.



Die nächsten Schritte

- Abbruch Dachlandschaft und Sanierung der Dachhaut

- Errichtung Stahlträgerkonstruktion für die Decke des neuen Besucherzentrums

- Restaurierung der historischen wertvollen Flächen, Fenster, Türen und Wandmalereien

- Einbringen der Großkomponenten der technischen Gebäudeausstattung

- Errichtung der vier neuen Hauptstiegenhäuser und Abbruch ehemalige Publikumsstiegen

- Errichtung Stahlträgerkonstruktion für den Boden des Besucherrestaurants





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Red)