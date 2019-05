Oma (74) von Wiener Journalistin vermisst

Auf mehreren sozialen Netzwerken wird derzeit ein Suchaufruf geteilt. Vermisst wird eine 74-jährige Wienerin, die zuletzt am Sonntag in Wien-Meidling gesehen wurde. Laut Angehörigen ist die Frau an Alzheimer erkrankt und hat Schwierigkeiten beim Reden.

Auf Facebook und Twitter bittet die Familie verzweifelt um Mithilfe bei der Suche nach Gabriela, wie die 74-Jährige heißt. "Ich nenn' sie Mimi", schreibt die Enkelin der Vermissten, die Wiener Journalistin Saskia Hödl.



Seit dem frühen Sonntagabend fehlt von der 74-Jährigen jede Spur. Als sie zuletzt gesehen wurde, trug sie eine graue Jacke mit pinkem bzw. rosa Reißverschluss.



