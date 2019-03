Online-Studie zum Thema Integration startet heute

An diesem Mittwoche werden allen Direktoren ein Fragebogen übermittelt. Dieser soll über das soziale Klima und die Herausforderungen Auskunft geben. Klassenlehrer bzw. Klassenvorstände sollen diese speziellen Fragebogen ausfüllen.

Die Initiative wurde von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) ins Leben gerufen. Unter anderem wird darin erhoben, wie sich die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit religiösen Kopfbedeckungen entwickelt hat oder wie viele nicht am Schwimmunterricht teilgenommen haben.

Schul-Studie zu sozialem Klima und Integration startet

Die Fragen der vom Forschungsbüro think.difference des Soziologen und Politikberaters Kenan Güngör entwickelten Studie richten sich jeweils an die Klassenlehrer bzw. Klassenvorstände. Sie sollen etwa die Herkunftsgruppen ihrer Schüler übermitteln oder den Bildungshintergrund der Eltern grob einschätzen. Gefragt wird auch, was die Schulen benötigen, um mit Herausforderungen an ihrem Standort besser umgehen zu können.

20 Minuten zum Ausfüllen

Das Ausfüllen des Fragebogens soll rund 20 Minuten dauern, die Resultate müssen bis 14. April rückgemeldet werden. Aus den Ergebnissen sollen keinerlei Rückschlüsse auf einzelne Schulen, Klassen und Personen möglich sein, dem Bildungsministerium werden nur aggregierte Studienergebnisse übermittelt.

