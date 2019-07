Opferstock-Dieb in Kirche auf frischer Tat ertappt

Zwei Streifenbesatzungen fuhren zum Einsatzort und konnten in der Kirche den Tatverdächtigen anhalten, der gerade dabei war, mit einer Konstruktion aus Metall und doppelseitigem Klebeband, Geld aus dem Opferstock zu fischen.

Der 38-jährige ungarische Staatsbürger wurde festgenommen. Bei der Personsdurchsuchung wurden Tatwerkzeug, zahlreiche Münzen und ein Baggy Marihuana vorgefunden und sichergestellt.

Im Zuge der Amtshandlung stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige zuvor bereits wegen gleichartiger Delikte in Kirchen (am 22. Juni 2017 in Wien-Leopoldstadt, am 27. Mai 2019 in Wien-Innere Stadt und am 20. Juni 2019 in Wien-Brigittenau) angezeigt worden war.

Der 38-Jährige wurde wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls sowie nach dem Suchtmittelgesetz zur Anzeige gebracht. Die Staatsanwaltschaft verfügte die Anzeige auf freiem Fuß.

