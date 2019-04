Oster-Tipp 14. April 2019 17:32; Akt: 14.04.2019 19:04 Print

Ostermarkt besuchen und etwas Gutes dabei tun

Wer noch eine Aufmerksamkeit für sich selbst oder seine Lieben zum Osterfest sucht, sollte am Ostermarkt Am Hof in der Inneren Stadt vorbeischauen.