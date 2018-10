Panzer und Hubschrauber „besetzten“ die Stadt

Bis Sonntag konnten Besucher am und rund um den Heldenplatz militärische Vehikel und actiongeladene Darbietungen des Bundesheeres bestaunen. An sieben Standorten verteilten sich diverse Einheiten in der City: Vor dem Burgtheater positionierte sich etwa die Jägerbrigade, Am Hof zeigte der Entminungsdienst Fingerspitzengefühl und am Heldenplatz demonstrierte das Jagdkommando zwischen Hubschraubern und Leopard-Panzern seine Kampfunst-Fertigkeiten.

Potentielle Nachwuchsrekruten konnten sich an diversen Ständen informieren, wie man Gebirgsjäger oder Pilot wird. Die Chancen auf neue Rekruten stehen jedenfalls gut. Laut Major Norbert Lick vom Militärkommando Wien lag die Besucherzahl bereits am Freitag bei über einer Million. Am Sonntag wollten sich noch tausende den Abflug der Hubschrauber und Ausmarsch der Panzer nicht entgehen lassen, so Lick.

