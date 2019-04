Passant (29) angefahren – Lebensgefahr

Die Berufsrettung Wien wurde am Montag gegen 22.15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im Bereich Wagramer Straße/Rennbahnweg in Donaustadt gerufen.

Ein Passant (29) wurde von einem Pkw erfasst und beim Aufprall lebensgefährlich verletzt. Drei Teams der Berufsrettung versorgten den Patienten notfallmedizinisch und stabilisierten ihn für den Transport.

"Der Mann wurde mit Kopfverletzungen, Verdacht auf innere Verletzungen und Brüchen in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht", teilt die Rettung am Dienstag in einer Aussendung mit.

Informationen zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(ek)