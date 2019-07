Pkw-Lenker übersah Radler – Schwer verletzt

Am Dienstagvormittag fuhr ein 29-Jähriger Pkw-Lenker in der Goldschlagstraße in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus. Als er rechts in die Stättermayergasse einbog, übersah er einen von hinten kommenden Radfahrer (36), der geradeaus fahren wollte.

Bei der anschließenden Kollission kam der Radfahrer zu Sturz und wurde schwer verletzt. Die Rettung musste den Mann ins Krankenhaus transportieren.



(mr)