Politikerin vergisst Börse - Lehrling hilft via Twitter

"Es gibt auch gute Menschen in diesem Land", strahlt Berîvan Aslan von Ohr zu Ohr wie ein Briochekipferl. Die Juristin und Ex-Nationalrätin hatte in der Anker-Filiale am WU-Campus (Leopoldstadt) ihre Geldbörse mit Barem, Karten und Ausweisen vergessen. Gar nicht süß!

Retter in der Not: Lehrling Jovan Kerculj. Er fand das Portemonnaie, recherchierte im Internet und fand Aslan auf Twitter. "Also habe ich sie angezwitschert", lacht der Wiener. "Das ist doch selbstverständlich! Wenn ich meine Geldbörse verliere, wünsche ich mir auch, dass sich der Finder bei mir meldet."

"Schön, in einer Hauptstadt in Europa zu leben, wo du informiert wirst, wenn du deine Geldtasche verlierst", twitterte die Politikerin – und bekam dafür sehr viel positive Rückmeldungen. Die bekam auch Jovan Kerculj: Aslan bedankte sich mit Süßem. Auch von Anker gibt’s Lob für den Lehrling: "Wir sind sehr froh, solche Mitarbeiter zu haben."

