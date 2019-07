Aktion scharf gegen Dealer am Gürtel

Am Sonntagabend hat die Polizei drei mutmaßliche Drogendealer aus dem Verkehr gezogen. Alle drei rund um den Hotspot Gumpendorfer Gürtel (Mariahilf). Der erste Schlag erfolgte um 17.35 Uhr. Ein 34-jähriger Österreicher verkaufte mehrere Substitol-Kapseln an einen 46-jährigen Ungarn und wurde festgenommen. Bei seiner Durchsuchung wurden 100 Euro Bargeld sichergestellt.

Nächster Schlag

Das nächste Mal klickten die Handschellen um 17.55 Uhr. Ein 36-Jähriger verkaufte am Gaudenzdorfer Gürtel 10 Tabletten Praxiten an einen Süchtigen und wurde festgenommen. Bei seiner Durchsuchung wurden Bargeld und zwei als gestohlen ausgeschriebene Kennzeichen-Tafeln eines Pkws vorgefunden und sichergestellt. Der 36-Jährige behauptete, diese zuvor in einer Schuttmulde gefunden zu haben.

Falsches Kokain

Um 23:30 Uhr wurde in der Palmgasse ein 30-jähriger Bulgare beim Kokain-Verkauf beobachtet und festgenommen. Beim Suchtmittel-Test wurde festgestellt, dass es sich gar nicht um Kokain handelt. Der Festgenommene gab zu, dass er Schlaftabletten zerstampft und als Kokain weiterverkauft hat.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(kla)