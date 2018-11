Messerattacke wegen Beziehung zur Schwester

Die Polizei wurde am Samstag um 1 Uhr morgens zu einem Einsatz in der Jägerstraße (Brigittenau) gerufen: Ein 29-Jähriger wurde mit einem Messer im Schulterbereich verletzt, außerdem wurde ihm die Nase gebrochen.

Hintergrund: Beziehung zur Schwester

Wie sich im Zuge der Ermittlungen durch die Polizei herausgestellt hat, dürfte es sich bei dem Vorfall um Streitigkeiten wegen der Beziehung des Mannes zur Schwester des Tatverdächtigen handeln.

So sei er schon seit Tagen vom Bruder (30) seiner Freundin mit dem Umbringen bedroht worden. In der Nacht auf Samstag wollte der 30-jährige seiner Drohung wohl Nachdruck verleihen und machte ernst. Gemeinsam mit einem 31-jährigen Freund attackierte er seinen Schwager in spe mit einem Messer. Außerdem brach das Duo dem Opfer die Nase.

Polizei fasst Verdächtige

"Hintergrund dürften Beziehungsprobleme des 29-Jährigen mit der Schwester des 30-Jährigen sein. Die mutmaßlichen Täter (türkischer Staatsangehöriger und österreichischer Staatsbürger) konnten festgenommen werden und befinden sich in Haft", teilt die Landespolizeidirektion Wien in einer Aussendung am Samstag mit.

(red)