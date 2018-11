Wien-Liesing 13. November 2018 10:21; Akt: 13.11.2018 11:26 Print

Hilflos im Wald: Polizei-Hunde retten Teenager

Ein 18-Jähriger ist in einem Waldstück in Not geraten. Ein Bub hörte seine Hilferufe, alarmierte die Retter. Erst mit tierischer Unterstützung konnte der Teenager gefunden werden.