Polizist bei Festnahme von Dealer verletzt

Am Sonntagabend haben mehrere EGS-Beamte (Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität) einen 26-jährigen Mann dabei beobachtet, wie er Suchtmittel an einen 21-jährigen Österreicher verkauft hat. "Es konnten mehrere Gramm Marihuana sichergestellt werden", so die Polizei.

Unmittelbar nach dem Deal ergriff der Mann aus Mali die Flucht, woraufhin ihn die Beamten aus den Augen verloren haben.

Kurze Zeit später kamen die Polizisten aber wieder auf seine Fährte. "Zu diesem Zeitpunkt war der 26-Jährige abermals mit einem Suchtmittelhandel – diesmal an einen anderen Käufer – beschäftigt", heißt es in einer Aussendung. Die Szenen spielten sich im Bereich der Huttengasse und der Sandleitengasse im 16. Bezirk ab.

Auch im zweiten Fall flüchtete der 26-Jährige sofort nach Abschluss des Geschäfts. Die Polizisten folgten dem Flüchtenden und konnten ihn schließlich im Bereich der Huttengasse anhalten.

Schwierige Festnahme

"Der Mann wurde unter Anwendung von Körperkraft festgenommen, widersetzte sich aber heftig. Dabei verletzte er einen Polizisten am Unterarm und im Hüftbereich. Außerdem wurden ein parkendes Auto und ein Zivilfahrzeug der Polizei beschädigt", heißt es weiter.

Während seiner Flucht habe der Mann versucht, die Drogen zum Teil loszuwerden und sie weggeworfen. Es konnten rund 20 Gramm "szenetypisch portioniertes Marihuana" sichergestellt werden.

Der 26-Jährige, der Ende Februar illegal von Italien nach Wien gekommen sein soll, wurde laut Polizei nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt und inhaftiert.

