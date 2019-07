Schneeball auf Cop: Diversion für Rapid-Fan

Am Freitag musste sich ein Rapid-Fan am Straflandesgericht verantworten. Ihm wurde vorgeworfen bei einem Fanmarsch vor einem Wiener Derby im Dezember einen Schneeball in Richtung eines Polizeibeamten geworfen zu haben.

Umfrage Die Einkesselung von Rapid-Fans beim vergangenen Derby im Dezember 2018 war...? Voll okay.

Etwas zu lang, aber selbst Schuld, wer dort mitmacht.

Ein Skandal und frei von jeder Verhältnismäßigkeit.

Durch Filmaufnahmen der Polizei konnte der 21-Jährige rasch ausgeforscht werden. Vor Gericht zeigte er sich nun – im gegensatz zu seiner Einvernahme durch die Polizei – geständig. Er habe sich mitziehen lassen. Auch andere hätten Schneebälle geworfen.

Fan kommt glimpflich davon

Er habe "nicht nachgedacht", sagte der Angeklagte. Weil er unbescholten und geständig war, wurde eine Diversion vereinbart. Sowohl der Angeklagte, als auch die Staatsanwaltschaft waren einverstanden. Dem jungen Mann wurde eine Probezeit von zwei Jahren und die Kosten des Verfahrens in Höhe von 150 Euro aufgebrummt.

Ein Beamter gab im Zeugenstand an, dass auch andere Gegenstände auf die Polizei geschossen wurden. Weitere Prozesse gegen einzelne Fans werden folgen.

