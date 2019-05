Arnie dankt "Kanzler Kurz" für Klimagipfel in Wien

Initiator Arnold Schwarzenegger, Bundespräsident Alexander Van der Bellen, UN-Generalsekretär António Guterres und Schwedens Klima-Ikone Greta Thunberg haben die Klimakonferenz in der Hofburg mit ihren Reden offiziell eröffnet.

Eine kleinen – wohl bewusst gewählten – Versprecher erlaubte sich Schwarzenegger im Zuge seiner (auf Englisch gehaltenen) Ansprache, denn er bedankte sich bei "Präsident Alexander Van der Bellen und Kanzler Kurz" für das Abhalten des Events in Wien. Richtig müsste es seit Montagabend allerdings Kanzler Löger heißen.

Dass Sebastian Kurz nicht mehr Österreichs Regierungschef ist, ist an Schwarzenegger natürlich nicht einfach spurlos vorüber gegangen. Gut zwei Stunden bevor am Montagabend zum Klima-Dinner ins Kanzleramt geladen worden ist, wurde Kurz im Nationalrat abgewählt. Stattdessen hat Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal die Gäste in Empfang genommen. Bei dem Treffen am Abend hatte Arnie noch sein Bedauern über Kurz' Abwahl kundgetan.

"Kampf für unsere Kinder"

Beim offiziellen Gipfel am Dienstag in der Hofburg richtete er jedenfalls auch ein paar Worte auf Deutsch an das Publikum. Hier erwähnte er Kurz nicht, stattdessen betonte er seine Verbundenheit zu Österreich. "Ich bin sehr stolz und sehr glücklich heute in Österreich, in meinem Heimatland, zu sein", so der gebürtige Steirer.

Zum Ziel der Klimakonferenz erklärte der Ex-Gouverneur von Kalifornien den Kampf "für die Zukunft unserer Kinder".

Hier die ganze Rede von Arnold Schwarzenegger im Video:



Standing Ovations für "Klima-Pippi"

Eine jener Kinder, Greta Thunberg, stand zuvor auf der Bühne. Nach den emotionalen und mahnenden Worten der 16-jährigen Klimaaktivistin konnten sich die Gäste nicht auf ihren Stühlen halten. Mit tosendem Applaus und Standing Ovations wurde die beeindruckende Ansprache des jungen Klima-Stars gewürdigt.

"Klima-Pippi" nahm sich wie gewohnt kein Blatt vor den Mund, sprach die Verantwortlichen direkt an und kritisierte angesichts der "Fridays-For-Future"-Schülerproteste, dass "leider nicht die Kinder die Führer sind", sondern eben jene heute anwesenden Politiker, Journalisten, etc., sie seien es, die etwas bewegen können. "Deshalb tragt ihr eine Riesenverantwortung. Und um ehrlich zu sein, habt ihr es bisher versäumt, eurer Verantwortung nachzukommen", so die 16-Jährige.

Darüber hinaus erklärte sie, dass die Krise nur zu bewältigen sei, wenn die Politik endlich handeln und die Menschen nicht für dumm verkaufen würde. Der Großteil der Bevölkerung würde viel zu wenig über den Klimawandel wissen, weil schlichtweg eine ordentliche Aufklärung fehle. "So lange ihr so tut, als wäre alles ok und gut, und uns für dumm verkauft, wird sich nichts bessern", mahnte die Schülerin.

Party beim Klima-Kirtag

Später (Anm.: ab etwa 15 Uhr) wird am Heldenplatz ein großes Fest für den Klimaschutz abgehalten. Im Rahmen des ersten "Klima-Kirtags" treten unter anderem Pizzera & Jaus, Skistar Aksel Lund Svindal und Hubert von Goisern auf. Arnie und Greta sind natürlich ebenfalls beim Fest dabei. Details zum Programm gibt es hier >>>

Klima-Dinner in Wien:

R20 Austrian World Summit in Wien

(ek)