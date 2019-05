Rabiate Ladendiebe verletzen Polizisten

Die drei mutmaßlichen Ladendiebe waren am Montag im "Off Price"-Geschäft TK Maxx in der Mariahilfer Straße 77 (Mariahilf) mit präparierten Taschen unterwegs.

Damit wollten die Georgier (21, 36 und 40) Waren im Wert von rund 200 Euro stehlen. Als die Polizei ihnen dabei einen Strich durch die Rechnung machte, ging das Trio auf Angriff über. Die Männer widersetzten sich der Festnahme und verletzten dabei zwei Polizisten. Ein Beamter erlitt Schürfwunden und Prellungen, ein weiterer eine Jochbeinprellung, er musste vom Dienst abtreten.

Einem der Männer gelang noch die Flucht in den nahegelegenen Esterhazypark, dort klickten auch für ihn die Handschellen. Nun befinden sich alle Männer in Haft.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lok)