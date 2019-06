Radfahrer prallt gegen geöffnete Fahrzeugtür

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten kam es in der Nacht auf Donnerstag in der Sechshauser Straße in Rudolfsheim-Fünfhaus.

Ein 69-jähriger Mann hatte sein Auto am rechten Fahrbahnrand der Straße geparkt, während ein 59-jähriger Radfahrer entlang derselben fuhr.

Erstversorgung reichte nicht aus



Laut derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der Pkw-Lenker die Fahrzeugtür vor dem herannahenden Fahrradfahrer geöffnet haben.

In weiterer Folge prallte der 59-Jährige gegen die Tür, kam zu Sturz und verletzte sich. Einsatzkräfte der Wiener Berufsrettung versorgten ihn vor Ort, im Anschluss musste er in ein Spital gebracht werden.

(rfr)