Radikaler Islamist darf nicht in Wien aufreten

Safet Kuduzovic ist ein bekannter islamistischer Hassprediger aus Bosnien. Laut "Profil" hätte Kuduzovic ursprünglich am Sonntag in einer Mosche der "Islamischen Föderation" in Favoriten auftreten sollen. Nach einer Anfrage von "Profil" wurde der Auftritt abgesagt und in den Verein "Ilum - Haus des Wissens" verlegt. Der Verein lud ihn jetzt aber auch aus.

"Ausladung" nach Medienberichten

Auf Facebook begründet der Verein die "Ausladung" Kuduzovics damit, dass "der Vortragende nicht unumstritten ist, war uns als Organisatoren bewusst, die Vorwürfe jedoch, die gegen Dr. Safet Kuduzovic berichtet wurden, erfuhren wir erst heute aus den Medien".

Leitender Salafist als radikaler Prediger

In einer Studie des deutschen Außenministeriums über Extremismus in Bosnien wird Kuduzovic als "führender salafistischer Prediger" bezeichnet.

Auch ein Report des "Western Balkans Extremism Research and Policy Analysis Forum" des British Council bezeichnet Kuduzovic als den "Führer der salafistischen Bewegung in der Region".

Laut diesem Bericht soll er in einer Hassrede 1999 zur Gewalt gegen Juden aufgerufen haben. Außerdem soll er die Todesstrafe für Menschen gefordert haben, die den Propheten Mohamed beleidigen, so "Profil".

