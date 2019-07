Randalierer tritt Polizistin gegen Knie – verletzt

Passanten hatten am Dienstag gegen 10 Uhr vormittags die Polizei alarmiert, weil offenbar ein Mann auf der Meidlinger Hauptstraße unterwegs war, der sich aggressiv verhielt, herumschrie und auf Gegenstände einschlug.

Zwei Polizisten konnten den Mann schließlich antreffen. Während der routinemäßigen Identitätskontrolle verweigerte der Tatverdächtige die Herausgabe eines Ausweises und verhielt sich hochgradig aggressiv. Er habe die Beamten "auf vulgäre Art und Weise" beschimpft, habe herumgeschrien und in Richtung der Polizisten gespuckt, so die Landespolizeidirektion Wien in einer Aussendung.

Polizistin verletzt

Aufgrund seines anhaltend aggressiven Verhaltens wurde der Mann festgenommen. Beim Versuch, ihn in den Arrestantenwagen zu bringen, wehrte er sich heftig mit Händen und Füßen und schlug und trat nach den Polizisten.

Die Beamten forderten Verstärkung an, doch beim erneuten Versuch, den Mann in das Fahrzeug zu bringen, versetzte er einer Polizistin gezielte Tritte gegen das Knie und verletzte sie dadurch so schwer, dass sie ihren Dienst nicht mehr fortsetzen konnte.

2,94 Promille im Blut

Dem Festgenommenen mussten schließlich auch Fußfesseln angelegt werden, um ihn abtransportieren zu können. Ein im Arrestbereich durchgeführter Alkovortest ergab einen Messwert von 2,94 Promille.

Auch die Identität des Mannes konnte festgestellt werden. Es handelt sich um einen 45-jährigen rumänischen Staatsbürger, der bereits wegen zahlreicher strafrechtlicher Anzeigen amtsbekannt ist. Er wurde wegen aggressiven Verhaltens und Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt.

