12. Juni 2019

Raser brettert mit 144 km/h durch 50er-Zone

Polizeibeamte zeigten einen Mann (34) an, der in Wien-Liesing in einer 50er-Zone um 94 km/h zu schnell unterwegs war.