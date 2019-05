Opfer (16) ausgeraubt: Polizei sucht dieses Trio

Am Abend des 11. Februar gegen 20.10 Uhr soll es auf der Hausfeldstraße in Donaustadt zu einem Überfall gekommen sein. Dabei haben drei Verdächtige einen 16-Jährigen am Weg nach Hause abgepasst, ihn umzingelt und Bargeld gefordert.

Täter wiedererkannt

Das eingeschüchterte Opfer übergab einen kleinen Geldbetrag, die Täter flüchteten. Durch die Videoüberwachung in der U-Bahn wurden die Täter wiedererkannt, ihre Identität konnte bisher jedoch nicht geklärt werden.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zur Identität beziehungsweise zum Aufenthaltsort der gesuchten Personen. Hinweise werden unter der Telefon Nummer 01-31310 67800 erbeten.

